Toni Kroos spricht im Podcast "Einfach mal Luppen" über das Metzelder-Urteil

Kroos: "Urteil null abschreckend"

Metzelder habe Inhalte weitergeleitet, wo klar zu erkennen gewesen sei, dass "das Leben von Kindern zerstört wird", stellte Toni erschüttert fest. "Und er geht irgendwie als freier Mann aus dem Gericht raus, Bewährungsstrafe hin oder her und das ist halt ein Ding was nicht geht."

Verständnis für Quarantäne-Trainingslager

Dennoch könne er es sich nicht vorstellen, "dass es jemanden gibt, der es gut findet, dass man zum Ende der Saison für elf Tage, in einer Situation, in der du privat schon gewissermaßen eingeschränkt bist, in ein Hotel gesperrt wirst." Man sei dauerhaft im Zimmer und könne noch weniger machen als sonst. Auch der Aspekt, dass man von der Familie weg sei, spiele für einige Profis eine Rolle.

Lieber im Hotel? "Der hat zu Hause irgendwas falsch gemacht"

"Was macht Würzburg, oder was macht Bayern, sie werden jetzt am Wochenende wahrscheinlich Meister. Dann spielst du um gar nix mehr und musst trotzdem zehn Tage in ein Trainingslager, wo du denkst, was machen wir hier eigentlich. Das ist ja noch viel schwieriger, finde ich", gab Toni Kroos zu bedenken.