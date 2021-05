2. Bundesliga: Holstein Kiel - SV Sandhausen 2:0 - Störche überholen HSV

Im ersten von drei Nachholspielen bezwangen die Kieler am 33. Geburtstag ihres Trainers Ole Werner den Abstiegskandidaten SV Sandhausen 2:0 (1:0) und eroberten am Dienstag den dritten Tabellenplatz vom Hamburger SV, der am Montag Trainer Daniel Thioune entlassen hatte und in der Endphase der Saison auf Horst Hrubesch setzt. (Spielplan und Ergebnisse der 2. Bundesliga)