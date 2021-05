Champions League: Manchester City bezwingt Paris Saint-Germain

Manchester City schlägt Paris Saint-Germain im zweiten Halbfinale und erreicht erstmals in der Klub-Historie das Champions-League-Finale. PSG verliert die Nerven.

Die Citizens haben Paris Saint-Germain im Halbfinalrückspiel der Champions League mit 2:0 (1:0) entzaubert und stehen am 29. Mai in Istanbul erstmals im Finale um Europas Krone.

Gündogan stolz auf ManCity-Team

Riyad Mahrez (11., 63.) beseitigte mit seinem Doppelpack alle Zweifel - und beruhigte damit auch die Nerven des akribischen Guardiola, der in seinen letzten acht Anläufen mit dem FC Barcelona, Bayern München sowie seit 2017 mit City spätestens im Halbfinale gescheitert war.

"Ich glaube nicht, dass wir so dominant waren. Aber wir waren sehr effektiv wie im Hinspiel. In den richtigen Momenten haben wir die Tore gemacht", erklärte Matchwinner Mahrez, was den Unterschied ausgemacht hat.