Basketball EuroLeague: FC Bayern bei Armani Mailand - Spiel 5 im Liveticker LIVE: Do or Die! Bayern legt furios los

Lucic: "Milano wird eine große Herausforderung"

SPORT1

In der Basketball-EuroLeague steht für den FC Bayern bei Armani Mailand das entscheidende fünfte Viertelfinal-Duell an. SPORT1 hat den Kracher im Liveticker.

Schaffen die Basketballer von Bayern München im Showdown die Sensation? (HINTERGRUND: Bayern will Geschichte schreiben)

Das Team von Trainer Andrea Trinchieri greift in der EuroLeague im entscheidenden fünften Viertelfinal-Duell bei Armani Mailand nach einem Ticket für das Final Four in Köln. (NEWS: Alles zur EuroLeague)

Es ist nicht nur die bisher größten Partie der Vereinsgeschichte - ein Erfolg wäre auch historisch, weil ein Einzug zuvor einem deutschen Klub noch nie gelungen war. (Spielplan und Ergebnisse der EuroLeague)

SPORT1 berichtet ab 20.45 Uhr im LIVETICKER über den Kracher im Mediolanum Forum. (Tabelle der EuroLeague)

+++ 8. Minute / 16:18 - Bayern im Rückstand +++

Mailand erstmals in Front - was das Verdienst von Shavon Shields ist, der nunmehr schon sieben Punkte aufweist. Folgerichtig, dass nun auch Trinchieri seine erste Auszeit nimmt.

+++ 7. Minute / 14:14 - Mailand schlägt zurück +++

Auch Delaney setzt sich mit einem Dreier bestens ins Szene - aber trotzdem haben sich einige Fehler eingeschlichen ins Münchner Spiel. Die Italiener sind nun wesentlich besser im Match. Auch deshalb, weil Luigi Datome aufdreht und seinen Teil zum Ausgleich beiträgt.

+++ 5. Minute / 8:2 - Bayern legt furios los +++

Das lässt sich doch gut an: Nach 16 Sekunden versenkt Reynolds den Ball erstmals - und dann gleich noch einmal. Zudem treffen Johnson und Lucic, so dass Mailand sogleich kalt erwischt wird - und die erste Auszeit nimmt.

+++ 1. Minute / 0:0 - Los geht's - das Spiel läuft +++

Und was personell zu sagen ist: Andrea Trinchieri bringt heute Jalen Reynolds mal von Spielbeginn an. Wir sind gespannt. Dazu soll sich Diego Flaccadori an die Fersen von Ex-Bayern-Akteur Malcolm Delaney heften - auch Wade Baldwin, JaJuan Johnson und Lucic zählen zur Starting Five.

+++ Wird Lucic zum X-Faktor? +++

Der Serbe ist die Seele des Teams, aber auch ein kritischer Geist. Die jüngste Heldentat des Vladimir Lucic ist erst ein paar Tage her - am vergangenen Freitag in Spiel 4 hob er nach einem Anspiel von Paul Zipser zum spektakulären Alley-oop-Dunk ab und versenkte den Ball krachend im Korb. (PORTRÄT: Vladimir Lucic: Der Schlüssel zu Bayerns großem Coup)

+++ Bayern mit Mega-Comeback in Spiel 4 +++

Nach zwei Auftaktniederlagen in Mailand hatten sich Lucic und Co. auf beeindruckende Weise in eigener Halle zurückgekämpft. "Jetzt sind wir in den Köpfen der Mailänder", hatte Nationalspieler Paul Zipser nach dem 2:2-Ausgleich grinsend erklärt.

+++ Vorfreude und Anspannung riesengroß +++