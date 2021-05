Fußballtrainer-Podcast "Leadertalk" von Mounir Zitouni mit Helmut Schulte

Der heute 63-Jährige erinnert sich im SPORT1- Podcast "Leadertalk - Fußballtrainer im Gespräch" : "Ich hatte 1988 von nix eine Ahnung. Alles war neu und ich war nicht vertraut mit den Dingen im Profifußball. Die Mannschaft hat mir damals geholfen und wir sind in meiner ersten Trainersaison in die Bundesliga aufgestiegen. Das war 1988. Wenn ich das heute erzähle, dann fragen die Leute: Gab es da schon Fußball?"

Haben es Fußballer heute leichter?

Ein wichtiger Aspekt, weil die Spielergeneration sich verändert hat. "Die Profis von heute haben nicht mehr diese Resilienz, diese Widerstandsfähigkeit, Hürden zu überwinden. Das Leben ist viel, viel einfacher geworden. Heute hat man viel mehr Hilfe. Und deshalb sind sie heute nicht mehr so widerstandsfähig, wenn sie zusammengeschrien werden, wenn sie beleidigt werden, was früher Trainer, die erfolgreich waren, ja durchaus gemacht haben."

Schulte: "Mit Angst arbeiten"

Schulte von Heynckes beeindruckt

Ihn hatte er in seiner Zeit zwischen 2003 und 2004 auf Schalke erlebt, als er selbst die Nachwuchsabteilung dort leitete: "Heynckes war der professionellste Trainer, den ich auf Schalke erlebt habe. Wie er auf Schalke mit Menschen umgegangen ist, das war Sir Jupp. Vernünftig, mit Respekt, eine natürliche Autorität, mit Zugewandtheit, einer Empathie, interessiert an den Mitarbeitern, aber auch eine klare Vorstellung, was er will, und er war in der Lage, Menschen zu führen."