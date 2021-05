DFL-Boss Christian Seifert erhöht Druck auf DFB-Vize Rainer Koch

Ein Schrieben von DFL-Boss Christian Seifert an DFB-Vize Rainer Koch sorgt im Machtkampf beim Verband für neuen Wirbel. Koch gerät zunehmend unter Druck.

Das ZDF veröffentlichte auf Twitter einen aktuellen Brief von DFL-Boss Christian Seifert an Koch, in dem Seifert den DFB-Vize zu einer Stellungnahme auffordert.