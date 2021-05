Serie A: Jose Mourinho übernimmt AS Rom nach Entlassung bei Tottenham Hotspur

Die lebende Trainer-Legende wird im kommenden Sommer die AS Rom übernehmen. Das bestätigten die Giallorossi am Dienstagnachmittag.

Mourinho folgt auf Fonseca

"Wir sind begeistert und freuen uns, José Mourinho in der AS Roma-Familie willkommen zu heißen", werden Vereinspräsident Dan Friedkin und Vizepräsident Ryan Friedkin in einem offiziellen Klub-Statement zitiert: "Als großer Champion, der auf allen Ebenen Trophäen gewonnen hat, wird er unserem ehrgeizigen Projekt enorme Führungsqualitäten und Erfahrung verleihen.

Mourinho kehrt in die Serie A zurück

Mourinho unterzeichnete in Rom einen Dreijahresvertrag bis 2024. Für den 58-Jährigen ist es die zweite Trainerstation in Italien. Von 2008 bis 2010 hatte "The Special One" bei Inter Mailand an der Seitenlinie gestanden.