Wasserspringen: Wassen-Schwestern sichern zwei Olympia-Quotenplätze

Damit steht bereits fest, dass der DSV bei den Sommerspielen an gleicher Stelle in allen vier Einzeldisziplinen vertreten sein wird. Der Wettkampf der Männer vom 3-m-Brett steht zwar noch aus, der Olympia-Dritte Patrick Hausding (Berlin) hatte in dieser Disziplin aber bereits bei der WM 2019 in Gwangju einen Startplatz gesichert.