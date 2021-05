Fan-Proteste in Manchester: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Fans drangen in das Stadion Old Trafford ein © AFP/SID/Oli SCARFF

Die Polizei in Manchester hat nach den Fan-Protesten in und rund um das Stadion Old Trafford des englischen Fußball-Rekordmeisters Manchester United einen ersten Verdächtigen festgenommen. Was dem 28-Jährigen vorgeworfen wird, wurde zunächst nicht bekanntgegeben. Allerdings wurde die Zahl der verletzten Einsatzkräfte von bislang zwei auf sechs nach oben korrigiert.