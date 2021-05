Tennis: Italien erlaubt Zuschauer beim Masters in Rom

Beim Tennis-Masters in Rom sollen Zuschauer dabei sein © AFP/SID/ALFREDO ESTRELLA

Die italienische Regierung will beim Tennis-Masters in Rom (9. bis 16. Mai) Zuschauer zulassen. Wie aus einer Verordnung der Sport-Staatssekretärin Valentina Vezzali am Dienstag hervorgeht, sollen ab dem Achtelfinale bis zu 25 Prozent der Plätze besetzt werden können.