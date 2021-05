Formel 1: Valtteri Bottas bei Mercedes vor dem Aus?

Valtteri Bottas steht bei Mercedes unter Druck, die Spekulationen über eine vorzeitige Ablösung ziehen an. Ralf Schumacher ordnet bei SPORT1 ein.

Droht Valtteri Bottas der Mercedes-Rauswurf noch in dieser Saison? ( Alle Rennen der Formel 1 im LIVETICKER )

Nach seinem dritten Platz und der im Vergleich mit Weltmeister Lewis Hamilton abermals schlechteren Performance in Portugal steht der 31 Jahre alte Finne unter Druck. Nun auch öffentlich.

Wie die britische Daily Mail schreibt, herrsche in der Mercedes-Fabrik in Brackley "eine gewisse Unruhe wegen Valtteri". So jedenfalls zitiert das englische Boulevardblatt einen Ingenieur.