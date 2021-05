DFB-Präsident Fritz Keller vor dem Aus, wer kann den Verband noch retten?

Präsident Fritz Keller und Generalsekretär Friedrich Curtius wurde bei der Tagung das Vertrauen entzogen. Curtius reagierte am Montag darauf, indem er indirekt seinen Rücktritt anbot. Gleiches legte er Keller nahe - doch der scheint stur zu bleiben.

Wegen seines Skandals rund um die Freisler-Äußerung will Keller sich nun vor dem Sportgericht erklären. Als zuständiger Richter käme in solchen Fällen ausgerechnet der Mann in Frage, den Keller mit dem NS-Richter Roland Freisler verglichen hat: Vizepräsident Rainer Koch.