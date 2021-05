Hamburger SV: Hrubesch als Notlösung oder Retter in der HSV-Not?

"Das ist all in!" Ist Hrubesch die letzte HSV-Chance?

Am Montag knallte es in Hamburg gewaltig!

Hrubesch rief die Mitspieler zur Ordnung

Boenisch: "Hrubesch weiß, wie ein Spieler tickt"

Auch Sebastian Boenisch, der in der U21 unter Hrubesch spielte, schwärmt bei SPORT1 vom neuen HSV-Coach: "Ich habe Horst Hrubesch natürlich in sehr guter Erinnerung. Er war für mich zu unserer gemeinsamen Zeit ein toller Trainer und lieber Mensch, war immer für einen lockeren Spruch zu haben."

Dennoch habe er die Ernsthaftigkeit, was seinen Beruf angeht, nie verloren. "Wenn es ans Arbeiten ging, war der Spaß vorbei. Und so wird er auch jetzt beim HSV an die Sache rangehen. Er hatte immer ein sehr gutes Fingerspitzengefühl für die Situation und wusste, wie ein Spieler tickt", erzählte Boenisch.

Hrubesch als Notlösung oder Retter in der Not?

Hrubesch will sich zunächst darauf konzentrieren, die Köpfe der Spieler freizubekommen. "Zuletzt hat die Mannschaft leider oft unter Wert gespielt. Sie verfügt über eine andere Qualität, die wir jetzt in den verbleibenden Spielen auf den Platz bringen müssen. Ich werde viele Gespräche führen, reinhören und versuchen, ein paar Akzente zu setzen", erklärte er auf der Vereinshomepage des HSV.

Die Begeisterung über den späten Trainerwechsel hielt sich bei vielen HSV-Fans jedoch in Grenzen, das Echo nach der Hrubesch-Übernahme war enorm: Die einen sprachen von einer Verzweiflungstat, andere erhoffen sich in der HSV-Ikone den Retter in der Not.