Manchester United: Konflikt der Fans mit der Glazer-Familie - um Milliarden

"Fuck Off, Glazers!" Das steckt hinter dem United-Platzsturm

Manchester United befindet sich in einer Identitätskrise - das zeigen die Ausschreitungen. Der Krieg gegen die Glazers hat viele Gründe. Hilft die Regierung?

Der Name hat überall auf der Welt einen ganz besonderen Klang: Manchester United.

Nicht erst der schockierende Sturm des Old Trafford am Sonntag machte aber deutlich, dass sich ManUnited in einer Identitätskrise befindet, die beispielhaft für den europäischen Fußball steht - es geht um nichts weniger als die Seele einer Legende.