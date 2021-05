Kampf gegen Hass und Hetze im Netz: FA fordert Regierung zum Handeln auf

"Wir werden Social-Media-Unternehmen weiter dazu auffordern, Änderungen an ihren Plattformen vorzunehmen, die Regierung auffordern, strengere Gesetze einzuführen und Einzelpersonen dazu aufrufen, Online-Missbrauch zu melden, wenn sie ihn sehen", hieß es in einem FA-Statement, das auch Englands Nationalmannschaftskapitän Harry Kane am Dienstag in den Sozialen Netzwerken teilte.