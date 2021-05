Neymar Jr wird Kulturbotschafter

Neymar Jr wird dabei eng mit SH.PokerStars.de an verschiedenen kreativen Projekten im Bereich der Kultur zusammenarbeiten, von Kunst und Design bis hin zu Musik und mehr. Er bringt seine Leidenschaft und seine Interessen ein und sorgt mit faszinierenden Erfahrungen für frischen Wind in der SH.PokerStars.de-Community.

Martin Nieri, Global Director of Brand and Creative bei SH.PokerStars.de, sagt: "Neymar Jr ist nicht nur ein weltbekannter Sportstar sondern auch ein bekanntermaßen kreativer Mensch, der sich sehr für die Kultur in seinem Umfeld interessiert. Mit der Übernahme dieser neuen Rolle beginnt für die SH.PokerStars.de-Community etwas Neues, nämlich die Verschmelzung zweier Welten: Poker und Kultur. Mit dieser Branchenpremiere schaffen wir gemeinsam Momente, die die Pokerszene wirklich aufmischen und alle diejenigen belohnen, die sich auf das einlassen, was sie erwartet."