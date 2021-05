Pro League: Hockey-Nationalteams reisen ersatzgeschwächt nach London

Die deutschen Hockey-Nationalteams werden bei den nächsten Härtetests im Rahmen der Pro League auf mehrere Leistungsträger verzichten. Wie der Deutsche Hockey-Bund (DHB) am Dienstag mitteilte, wurden für die jeweils zwei Spiele in Großbritannien (12. und 13. Mai) aufgrund des Final-Four-Turniers um die deutsche Feldhockeymeisterschaft am Wochenende in Mannheim viele Perspektivspieler einberufen.