Radsport: Buchmann verlängert bei Bora-hansgrohe

Die deutsche Rundfahrt-Hoffnung Emanuel Buchmann tritt auch künftig für das deutsche Top-Team Bora-hansgrohe in die Pedale. Der 28 Jahre alte Radprofi verlängerte seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim Raublinger Rennstall bis Ende 2024. Der Tour-Vierte von 2019 fährt seit 2015 für Bora und dessen Vorgängermannschaften. Am kommenden Wochenende startet Buchmann erstmals beim Giro d'Italia (8. bis 30. Mai).