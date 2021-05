Alexander Nübel vom FC Bayern bei Union Berlin im Gespräch

Alexander Nübel strebt einen zumindest temporären Abschied vom FC Bayern an. Nun meldet ein Klub aus der Hauptstadt Interesse an.

Bei den Bayern durfte er in seiner ersten Saison nur drei Mal ran - zu wenig für den ebenso talentierten wie ambitionierten Keeper. Bei den Eisernen in Berlin steht derzeit Andreas Luthe zwischen den Pfosten. In Stein gemeißelt ist seine Position als Nummer eins aber nicht. In der aktuellen Saison setzte er sich aber dennoch gegen seinen prominenten Konkurrenten Loris Karius durch.