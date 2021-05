Beachvolleyball: Wickler gibt Comeback nach Blinddarm-OP

Clemens Wickler (r.) gibt Comeback in Madrid © AFP/SID

Beachvolleyball-Vizeweltmeister Clemens Wickler will nach seiner Blinddarm-Operation die dringend benötigte Wettkampfpraxis für Olympia sammeln.

Beachvolleyball-Vizeweltmeister Clemens Wickler will nach seiner Blinddarm-Operation endlich die dringend benötigte Wettkampfpraxis für Olympia (23. Juli bis 8. August) sammeln.

Er habe insgesamt "vier Wochen verloren", sagte Wickler der Hamburger Morgenpost. Am Wochenende gibt der 26-Jährige an der Seite von Julius Thole beim Continental Cup in Madrid (6. bis 9. Mai) sein Comeback.