NFL: Thomas Schaffer bekommt bei Chicago Bears einen Vertrag

Als die Talente-Ziehung in der besten Football-Liga der Welt nach drei anstrengenden Tagen mit dem 259. Pick endete, wurde der Österreicher allerdings auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Der Defensive End fiel beim Draft durch das Raster.

Schaffer: "Bereit, die NFL zu schocken"

Der NFL-Newcomer startet entschieden in seine neue Mission: "Ich bin bereit, die Welt und die NFL zu schocken", machte der Zwei-Meter-Hüne in einem ersten Statement deutlich.

Dabei lässt er sich auch nicht von dem Rückschlag beim Draft beirren. "Einige der besten Spieler in der NFL sind undrafted gewesen", sagte Schaffer und ergänzte: "Was wirklich zählt, ist aber die Leistung in den Camps."