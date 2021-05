Inter Mailand: Romelu Lukaku würde bis zum Tod für Antonio Conte kämpfen

Lukaku schwört Conte die Treue

Dass die beiden ein äußerst gutes Verhältnis haben, ist bekannt. Nun leistete der 27 Jahre alte Lukaku seinem Coach in einem Interview in der TV-Sendung La Tribune einen Treueschwur: "Ich würde bis zum Tod für ihn kämpfen. Ich konnte mich ihm nicht bei Chelsea anschließen, aber ich habe immer gesagt, dass ich an dem Tag, an dem ich Manchester United verlasse, für ihn spielen werde."