Parma Calcio steigt ab: "Werden zurückkommen"

Parma Calcio verabschiedet sich nach drei Jahren in der Serie A wieder in Italiens 2. Fußball-Liga. Die Mannschaft aus der Emilia-Romagna unterlag am Montagabend im Kellerduell beim FC Turin mit 0:1 (0:0) und steht nun als zweiter Absteiger neben dem FC Crotone fest. Der dritte muss in den verbleibenden vier Spielen noch ermittelt werden.