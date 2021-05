Manchester United: Paul Pogba mit kuriosem Rat an Ole Gunnar Solskjaer

Nun wurde jedoch eine kuriose Statistik an den 28-Jährigen herangetragen: Canal+ fand heraus, dass United mit Pogba in der Startelf nur 1,9 Punkte pro Spiel holt, während sie ohne ihn im Durchschnitt 2,2 Punkte pro Spiel ergattern.

Pogba würde sich selbst auf Bank setzen

Bereits am Donnerstag kann er dafür den ersten Schritt tun, wenn es zum Rückspiel in der Europa League gegen den AS Rom kommt. (Europa League: AS Rom - Manchester United, 21 Uhr im LIVETICKER)