NBA: Los Angeles Lakers beenden Pleitenserie - Curry führt Warriors zum Sieg

Gegen die Denver Nuggets setzte sich die Franchise aus L.A. in einer spannenden Partie mit 93:89 durch. Bester Werfer der Lakers war Anthony Davis mit 25 Punkten. Der Forward sorgte zudem gerade in der entscheidenden Schlussphase für wichtige Plays.

Lakers festigen Rang sechs

Mit dem Sieg festigte L.A. den wichtigen sechsten Rang der Western Conference, auch, weil Verfolger Portland Trail Blazers bei den Atlanta Hawks mit 114:123 unterlag. Ab Rang sieben führt der Weg in die Play-offs nur noch über den Umweg des Play-in-Tournaments.

Theis verliert mit Bulls gegen Sixers

Curry führt Warriors zum Sieg

Der Point Guard glänzte im Duell der Superstars mit Zion Williamson bei den New Orleans Pelicans mit 41 Punkten und sorgte dafür, dass die Warriors mit dem 123:108-Sieg einen großen Schritt Richtung Playoffs machen konnten.

Die Dubs, die derzeit einen Play-In-Platz in der Western Conference belegen, haben bei noch sieben ausstehenden Spielen vier Spiele Vorsprung auf New Orleans auf Platz elf. Aber beide Teams treffen noch zweimal aufeinander, was den Pelicans ein wenig Hoffnung gibt. Voraussetzung wird allerdings sein, ein Mittel zu finden, um Curry zu stoppen.