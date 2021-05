MotoGP: Quartararo wird operiert

Anzeige

MotoGP-Pilot Fabio Quartararo unterzieht sich nach seinen Problemen beim Großen Preis von Spanien am vergangenen Wochenende in Jerez einer Operation.

Der französische MotoGP-Pilot Fabio Quartararo unterzieht sich nach seinen Problemen beim Großen Preis von Spanien am vergangenen Wochenende in Jerez einer Operation. Am Dienstag wird beim 22-Jährigen ein Eingriff wegen der Rennfahrerkrankheit "arm pump" vorgenommen, das bestätigte das Yamaha-Werksteam der Nachrichtenagentur AFP.

Quartararo hatte das Rennen der Motorrad-Königsklasse souverän angeführt, fiel dann aber wegen starker Schmerzen bis auf Platz 13 zurück. Der Titelkandidat war bei den vorherigen beiden Läufen siegreich gewesen und als WM-Spitzenreiter nach Jerez gekommen. Am 16. Mai steht Quartararos Heimrennen in Le Mans an, bis dahin soll er wieder fit sein.

