Hannover 96 hat Kontakt zu Steffen Baumgart - auch HSV wohl interessiert

Kontakt zwischen Baumgart und Hannover - spuckt HSV in die Suppe?

Möglicherweise könnte ein anderer Klub den Niedersachsen in Sachen Baumgart noch in die Suppe spucken. Der Hamburger SV trennte sich am Montag von Daniel Thioune, Baumgart ist laut kicker und Hamburger Morgenpost ernsthafter Kandidat bei den Hanseaten. "Ich muss mich vor niemandem und vor keiner Herausforderung verstecken", machte Baumgart vor einigen Wochen im SPORT1-Interview deutlich, was seine Ambitionen angeht.