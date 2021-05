VfL Wolfsburg: Glasners Ausstiegsklausel läuft ab - Wechsel nach Frankfurt?

Nimmt Glasner-Poker an Fahrt auf?

In dieser Woche könnte die Causa Glasner an Fahrt aufnehmen, die Zeit drängt schließlich. Bis zum 33. Spieltag muss Klarheit herrschen. ( Tabelle der Bundesliga )

Möglicherweise kann Glasner rasch einen neuen Klub präsentieren. Der 46-Jährige wird mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht, die Bild hatte zuerst über dieses Interesse berichtet. Wie der neue Sportvorstand Markus Krösche hat auch Glasner eine Vergangenheit im RB-Universum. Er war von 2012 bis 2014 in Salzburg tätig, zunächst als Sportlicher Leiter und anschließend als Interims- und Co-Trainer.

Glasner hat in der Bundesliga schon Spuren hinterlassen

Auffällig in Wolfsburg ist die zumeist disziplinierte, geordnete Vorstellung des Teams. 32 Gegentreffer bedeuten die zweitbeste Defensive der Liga, eine Tordifferenz von +22 übertreffen nur drei Teams. Glasner hat erste Spuren in Deutschland hinterlassen, in Frankfurt könnten die nächsten Schritte folgen.

Seoane wird weiterhin lose gehandelt

Seoane knüpfte 2018 in Bern nahtlos an die gute Arbeit von Hütter an, der vierte Meistertitel in Serie ist bereits frühzeitig gesichert. Ob er auch Eintracht könnte? Die Trainersuche am Main, sie dauert noch etwas an.