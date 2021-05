Peter Stöger zurück zum 1. FC Köln? Warum Zweifel angebracht sind - Kolumne

Während die Spieler des 1. FC Köln unter "Feuerwehrmann" Friedhelm Funkel am Klassenerhalt arbeiten, schraubt Sportchef Horst Heldt an der Zukunft. Und es ist fast typisch, dass in Köln mal wieder die ganze Stadt - beinahe live - bei der Suche nach dem nächsten Trainer dabei ist.

Dass Hermann nicht in Köln landete, lag dann ausschließlich an Bayer Leverkusen, die dem FC ein paar Wochen zuvorkamen und Hermann als Ergänzung zu Cheftrainer Hannes Wolf verpflichteten.

Stöger verhandelt mit Köln

Die Gespräche mit Peter Stöger finden nun auch fast öffentlich statt. Dass Heldt am Wochenende einen Termin mit dem beliebten Ex-Coach hatte, stand vorher in allen Kölner Zeitungen, ebenso, dann anschließend, worüber sie sich so unterhielten. Finanzielle Möglichkeiten, Kader, Zielsetzung. Stöger, noch bei Austria Wien an der Seitenlinie, gab bereitwillig Auskunft. Er würde, das ist zu spüren, gerne zurückkehren nach Köln, in welche Liga, ist nicht entscheidend.