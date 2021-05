NFL: Tampa Bay Buccaneers gelingt dank Tom Brady Topwert beim Merchandise

Tom Brady führte die Tampa Bay Buccaneers in seinem ersten Jahr in Florida zum Triumph im Super Bowl. Aber auch neben dem Platz ist der Superstar Gold wert.

Der Superstar führte die Tampa Bay Buccaneers bereits in seinem ersten Jahr in Florida zum Titel - dem erst zweiten Super-Bowl-Sieg überhaupt in der Franchise-Geschichte nach 2002. (SERVICE: Alles zur NFL)