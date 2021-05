DEL-Finals: Cortina greift mit Grizzlys Wolfsburg gegen Eisbären nach Titel

Davon ist nun aber keine Rede mehr. Schon am Mittwoch könnten die Grizzlys in eigener Halle den ersten Meistertitel der Klubgeschichte holen.

Cortina: Misserfolge und "Billiglösung"

"Es macht Spaß, dabei zu sein", sagte Cortina nach dem Sieg in Berlin. In der Hauptrunde hatte sich der Italo-Kanadier noch anders angehört. ( SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse der DEL-Playoffs )

Es war zudem nicht die erste schwierige Zeit in seiner langen Trainerkarriere. Denn nach dem Aufstieg mit dem EHC München in die DEL wurde der ehemalige Coach der italienischen und ungarischen Nationalmannschaft 2012 Bundestrainer - und galt als "Billiglösung".

Er verpasste die Qualifikation für Olympia 2014, regelmäßig sagten Stammspieler ihre WM-Teilnahme ab und das Ziel Viertelfinale erreichte Cortina in drei Anläufen nie - 2015 musste er folglich gehen. Auch nach zwei Jahren in Schwenningen wurde er wieder gefeuert.

Fliegauf glaubt an Cortina

Fliegauf holte ihn darauf nach Wolfsburg und versuchte, mit Cortina Aufbruchsstimmung zu erzeugen: "Er verkörpert die Tugenden, die wir für unser Spiel brauchen und die uns auch in der Vergangenheit ausgezeichnet haben. Struktur und eine klare Rollenverteilung in der Mannschaft, Leidenschaft und Identifikation."

Dennoch stand der Ex-Bundestrainer von Beginn an in der Kritik. Zu gegenwärtig waren seine überschaubaren Erfolge als Bundestrainer und in Schwenningen. Bei den Wild Wings holte er in der Spielzeit 2018/19 aus 15 Spielen nur sieben Punkte, bevor er entlassen wurde. Und auch in Wolfsburg brauchte er Anlaufzeit.