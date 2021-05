Bundesliga: Hertha BSC kommt mit 1:1 bei Mainz 05 aus Quarantäne

Cyber-Training: So macht sich die Hertha fit für den Abstiegskampf

Hertha BSC muss sich nach der Rückkehr aus der Quarantäne mit einem Punkt zufrieden geben. Mainz 05 gelingt in Person von Philipp Mwene ein Traumtor.

Im Nachholspiel beim Bayern-Bezwinger FSV Mainz 05 erkämpften die Berliner am Montagabend ein 1:1 (1:1), der Abstand auf den 1. FC Köln auf dem Relegationsplatz schmolz auf zwei Punkte - und als größten Trumpf gegenüber der Konkurrenz im Tabellenkeller der Bundesliga hat die Hertha zwei weitere Spiele in der Hinterhand. ( Mainz 05 - Hertha BSC zum Nachlesen im Ticker )

Lucas Tousart (36.) bescherte der spielerisch deutlich ausbaufähigen Hertha, die nach mehreren Coronafällen erst am Freitag aus der häuslichen Isolation auf den Trainingsplatz zurückgekehrt war, Schwung im dicht getakteten Abstiegskampf. ( Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga )

Mwene trifft per Traumtor für Mainz

Schon am Donnerstag steht der nächste Nachholtermin gegen den SC Freiburg an. Mainz blieb durch ein Traumtor von Philipp Mwene (40.), der den Ball mit einem herrlichen Schlenzer in den rechten oberen Winkel zirkelte, zumindest im achten Spiel nacheinander ungeschlagen und liegt drei Spieltage vor Schluss sechs Punkte vor dem Relegationsplatz. Krzystof Piatek vergab für die Hertha die große Siegchance (82.).