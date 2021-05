EM: Italien startet mit Impfung der Nationalspieler

Sechs Wochen vor der EM hat in Italien die Impfung der Nationalspieler begonnen. Die italienische Regierung genehmigte eine Priorisierung der Profis.

Zu den ersten Fußballern, die sich impfen ließen, zählte der frühere Dortmunder Ciro Immobile, der Kapitän von Lazio Rom erhielt in einem Krankenhaus in Rom seine Spritze. In der Hauptstadt werden vier EM-Matches ausgetragen, darunter das Eröffnungsspiel.