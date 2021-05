Eishockey: DEB verzichtet auf NHL-Goalie Thomas Greiss wegen diverser Äußerungen

Thomas Greiss sorgt in der Vergangenheit mit diversen Äußerungen immer wieder für Irritationen. Der DEB zieht nun einen Schlussstrich und verzichtet auf den NHL-Goalie.

Für Thomas Greiss ist auf unbestimmte Zeit kein Platz mehr in der deutschen Eishockeynationalmannschaft. Das bestätigte DEB-Sportdirektor Christian Künast dem Fachblatt Eishockey News.

"Solange die aktuelle sportliche Leitung dafür verantwortlich ist, wird keine Einladung von Thomas Greiss erfolgen", ließ der 50-Jährige keinen Zweifel an dieser Entscheidung aufkommen.

Grund für diese klaren Worte seien die wiederholt umstrittenen Posts des Goalies der Detroit Red Wings in den sozialen Netzwerken. So hatte der 35-Jährige zuletzt zum Tode von Rush Limbaugh kondoliert . Der rechte US-Radiotalker war bekannt für seine rassistischen Hassreden und Faktenverdrehungen.

Zweifel an Greiss' Einstellung zu den DEB-Werten

Daher könne sich der DEB Greiss' Einstellung "zu unseren Werten, die in der Satzung stehen, nicht zu 100 Prozent sicher sein", erklärte Künast.

Wegen dieses Themas hatte sich der DEB schon an den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gewandt und eine Anfrage an die Ethik-Kommission gestellt. Diese Anfrage habe jedoch zu keinem Ergebnis geführt, weshalb "das Thema als Verband selbst" zu lösen sei.

Greiss, der aktuell seine zwölfte Saison in der NHL spielt, lief bislang für acht verschiedene Teams in der nordamerikanischen Profiliga auf. In dieser Spielzeit hat er mit den Red Wings bereits das Ticket für die Play-offs verpasst.