Europa-League-Finale in Danzig vor Zuschauern

Das Finale der Europa-League in Danzig findet vor Zuschauern statt. 9500 Fans können nach Angaben der UEFA das Endspiel in der Arena erleben.

9500 Fans können nach Angaben des Europa-Verbandes UEFA das Endspiel im "kleinen Europacup" in der Arena erleben. Die Zulassung erfolgte nach einer Einigung der UEFA mit den polnischen Behörden auf eine 25-prozentige Auslastung des 40.000 Besucher fassenden EM-Stadions von 2012.

Im Endspiel werden sich die Gewinner der Halbfinals zwischen Manchester United und AS Rom (Hinspiel: 6:2) und dem FC Arsenal und dem FC Villarreal (1:2) gegenüber stehen. Die Endspielteilnehmer werden in den Rückspielen am Donnerstag ermittelt.