NBA: Dennis Schröder fehlt Lakers wegen Corona-Quarantäne 10-14 Tage

Dennis Schröder wird in der Regular Season wohl nicht mehr für die Los Angeles Lakers auflaufen. Der Point Guard muss wegen der Coronabestimmungen der NBA in Isolation.

Die Lakers warten seit der Rückkehr von LeBron James und Anthony Davis weiter auf einen Sieg. Mit dem aktuell sechsten Rang in der Western Conference muss der Meister unter Umständen sogar das Play-In-Tournament bestreiten, um an den Playoffs teilzunehmen. ( SERVICE: NBA-Tabelle )

Da kommt der Ausfall von Dennis Schröder zur Unzeit. Der Point Guard wurde bereits vor der 114:121-Pleite gegen die Toronto Raptors kurzfristig in das Corona-Protokoll aufgenommen und musste in Isolation.

Wie NBA-Experte Shams Charania nun mitteilte, wird der Deutsche vermutlich 10-14 Tage ausfallen. Bei nur noch acht Spielen in der Regular Season wäre das wohl gleichbedeutend mit dem Aus für Schröder im Endspurt um das Playoff-Ticket.

Offiziell wurde noch kein Grund für Schröders Aufnahme in das Corona-Protokoll genannt. Die Dauer der Isolation spricht dafür, dass er entweder selbst positiv auf Corona getestet worden ist oder als Kontaktperson einer Corona-positiven Person gilt.

Schröder haderte wegen Impfung

"Ich könnte das jetzt nicht nochmal", gab er damals nach seiner Rückkehr in den Kader der Lakers Einblick in sein Seelenleben. Dieses Erlebnis habe ihn auch über das Thema Impfen nachdenken lassen - vor allem im Zusammenhang mit der Teilnahme an den Olympischen Spielen.