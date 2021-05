DFL verlegt Bundesliga-Partien der Pokalfinalisten

Frankfurt am Main (SID) - Borussia Dortmund und RB Leipzig erhalten nach dem DFB-Pokalfinale wie erwartet etwas mehr Zeit zur Regeneration. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) verlegte die Bundesliga-Partien der beiden Finalisten am 33. Spieltag jeweils von Samstag auf Sonntag.

Der BVB spielt damit am 16. Mai (18.00 Uhr) beim FSV Mainz 05, die Leipziger treffen am selben Abend (20.30 Uhr) auf den VfL Wolfsburg. Das Pokalfinale in Berlin findet am 13. Mai (20.45 Uhr) statt.