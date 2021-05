Freitag fordert DFB-Neuanfang: "Seit Jahren desaströs"

Kellers Rücktritt hält Freitag für unausweichlich, allerdings sei das keine Garantie für ein Ende des Machtkampfes. Es werde nicht reichen, Rücktrittsforderungen an Keller und Generalsekretär Friedrich Curtius zu stellen, zumal der nächste Neuanfang "erneut von und mit den verbliebene Protagonisten Koch und Osnabrügge gesteuert" werde, so Freitag.

"Ein 'weiter so' kann und darf es einfach nicht mehr geben, denn in den vergangenen Jahren haben sich zu viele Verfehlungen aneinander gereiht, die in der Summe wahrlich genügend Gründe für einen kompletten Neuanfang fernab von alten Seilschaften bieten", meinte Freitag, die selbst kein Interesse am Amt des DFB-Präsidenten hat.