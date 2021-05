WWE: Rächen sich die Entlassungen von Samoe Joe und Co.?

Topthema im neuem Heelturn-Podcast: Welche Opfer der WWE-Entlassungswelle können die Entscheider bei AEW und Co. Lügen strafen? Die Experten sind gespalten.

Die Wrestling-Landschaft in den USA ist in Bewegung - wie fügen sich die Stars ein, die durch die Entlassungswelle von WWE kurz nach WrestleMania 37 unfreiwillig Free Agents geworden sind?

In der neuen Episode von Heelturn - der SPORT1 Wrestling Podcast ist diese Frage zentales Thema. Die neue Folge gibt es wie immer auf SPORT1, Spotify , Apple Podcasts , Deezer und überall wo es Podcasts gibt!

So beurteilen die Experten Martin Hoffmann und Marcus Hinselmann die kontroversesten Fälle:

Samoa Joe:

Martin Hoffmann meint: "Eine rätselhafte Nummer, die Beurteilung steht und fällt letztlich mit der Frage, wie fit Joe ist mit Blick auf die Kopfverletzungsprobleme, die er zuletzt hatte. Wenn er noch in den Ring kann, wäre es schockierend, wenn WWE denkt, dass sie ihn nicht mehr brauchen können. Bei AEW wird er einen Riesen-Run hinlegen, wenn er fit ist."

Marcus Hinselmann meint: "Möglich ist ja auch, dass Joe selbst auf eine Entlassung hingewirkt hat, wenn er von WWE das Signal bekommen hat, dass er dort nicht mehr in den Ring soll. AEW würde perfekt passen, aber ich fände es auch überragend, ihn nochmal bei NJPW in Japan zu sehen, zum Beispiel im United Empire von Will Ospreay."