Florian Wirtz verlängert bei Bayer Leverkusen bis 2026

Wie der Bundesligist am Montag offiziell bekannt gab, unterschrieb der Shootingstar einen neuen Vertrag bis 2026. Der hochbegabte Mittelfeldspieler entschied sich damit an seinem 18. Geburtstag für eine vorzeitige Verlängerung um drei Jahre.

Mit starken Leistungen hat Wirtz nach dem Sprung in den Profibereich schnell auf sich aufmerksam gemacht und es bereits zum deutschen Nationalspieler geschafft. In 44 Spielen für Leverkusen bringt er es auf acht Tore und sechs Assists. Zahlen, die Begehrlichkeiten bei anderen Klubs geweckt haben dürften.

Wirtz erklärte: "Ich spiele hier in einem super Verein, der zu den besten in Deutschland gehört und mit dem ich in den nächsten Jahren höchste Ziele in Angriff nehmen will." Er wolle mit Leistung dazu beitragen, in naher Zeit mit dem Verein Titel zu holen.