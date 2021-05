"Finals" ermitteln Anfang Juni Meister in 18 Sportarten

140 deutsche Meistertitel in 18 Sportarten: Bei den "Finals" vom 3. bis 6. Juni sind Qualität und Vielfalt gleichermaßen Trumpf. Das Land NRW, Berlin und Braunschweig sind die Gastgeber für das diesjährige Mega-Event, das erstmals vier Tage dauert und von ARD und ZDF ausführlich in Szene gesetzt wird. 25 Stunden Live-Berichterstattung sind geplant.

"Das Sportland.NRW ist mit seiner erstklassigen Kombination aus Vereinen, Stadien und Behörden gerne Gastgeber von nationalen und internationalen Sportveranstaltungen", sagte NRW-Ministerpräsident und CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet am Montag in Berlin und ergänzte: "Wir freuen uns auf die 'Finals 2021'."

In NRW werden Wettkämpfe in zehn Sportarten ausgetragen. Das reicht vom Geräteturnen und der Rhythmischen Sportgymnastik in der Dortmunder Westfalenhalle über Kanupolo und Stand-Up-Paddling auf der Regattabahn im Sportpark Duisburg bis hin zum Reiten auf Schloss Wocklum in Balve und Klettern integriert in die Ruhr Games in Bochum.