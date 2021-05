Champions League Heute: ManCity - PSG LIVE Halbfinale im TV, Stream, Ticker

Champions League: Neymar glaubt an Finaleinzug gegen City

Trotz des enormen Drucks mit zuletzt drei gescheiterten Anläufen mit den Citizens in Folge blieb Guardiola vor dem Rückspiel des Champions-League-Halbfinals sachlich, dabei ist das große Ziel nach dem 2:1-Hinspielsieg in Paris so nah wie nie zuvor. Dreimal in Serie waren die Skyblues im Viertelfinale der Königsklasse ausgeschieden, nun ist die Mannschaft um Superstar Kevin De Bruyne nur noch einen Schritt vom Endspiel in Istanbul am 29. Mai entfernt.