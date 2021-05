Auch Italien lässt Olympiasportler impfen

Auch Italien will seine olympischen und paralympischen Sportler für Tokio gegen das Coronavirus impfen lassen.

Auch Italien will seine olympischen und paralympischen Sportler für Tokio gegen das Coronavirus impfen lassen. Das teilte Regierungskommissar Francesco Paolo Figliuolo am Montag mit. "Wir werden in Kürze mit der Impfung der Athleten beginnen, denn sie sind ein Symbol für Italien, das den Neustart schafft", sagte Figliuolo.