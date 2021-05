NBA: Michael Jordan wäre von Chicago Bulls fast zu New York Knicks gewechselt

Um ein Haar hätte Michael Jordan vor 25 Jahren die Chicago Bulls verlassen. In New York freute man sich schon auf den Megastar - doch die NBA funkte dazwischen.

Wer Michael Jordan noch hat spielen sehen, wird sich vor allem an die Duelle seiner Chicago Bulls mit den New York Knicks erinnern. ( NEWS: Alles zur NBA )

Die Serien in den NBA-Playoffs der 1990er Jahre waren dermaßen von Härte, Spektakel und Dramatik geprägt, dass sie längst einen exponierten Platz in den Geschichtsbüchern des Basketballs gefunden haben.

Fünfmal traf Jordan mit den Bulls auf die Knickerbockers aus Manhattan um deren Superstar Patrick Ewing. Und so sehr es die Knicks auch probierten, gewinnen konnten sie keine einzige Serie. Am Ende war es immer wieder "His Airness", der sein Team triumphieren ließ. (SERVICE: Die Tabellen der NBA)

Bulls: Größter Erfolg gegen Knicks nicht auf Court

Den größten Sieg aber sollten die Bulls nicht auf dem Court, sondern abseits davon feiern – an den Verhandlungstischen und den Telefongeräten. (SERVICE: Der Spielplan der NBA-Saison 2020/21)

Es war 1996, das Jahr des ersten Jordan-Comebacks, das Jahr, in dem er die Knicks wieder einmal aus den Playoffs warf - und das Jahr, nach dem er zum ersten Mal Unrestricted Free Agent wurde, sich sein Team also frei auswählen durfte.

Diese Tatsache rief damals die Knicks auf den Plan. Sie klügelten einen cleveren, aber riskanten Plan aus, um den größten Basketballer aller Zeiten in den Big Apple zu locken.

Vorzeichen für Jordan-Trade günstig

Was sollte er in Chicago noch mehr erreichen? Zumal auch die Zukunft von Trainer Phil Jackson und Rebound-König Dennis Rodman in den Sternen stand.

"Nach der Saison haben wir finanziell sehr viel Platz geschaffen, und in New York war die Vorfreude schon riesig auf das, was wir mit dem übrigen Geld anfangen konnten. Wir hatten einen Plan", sagte der damalige Geschäftsführer des Madison Square Guardens.

Knicks wollten Jordan mit allen Mitteln

Und so kamen die Knicks auf eine ganz besondere Idee. Wie Sam Smith, Jordan-Intimus und Autor für die Chicago Tribune , offenbarte, sollte ein Werbe-Deal Jordan weitere 15 Millionen-Dollar einbringen. "Der Kabel-TV-Anbieter ITT, der die Knicks und die Sheraton Hotels besaß, war das Gefäß, in das der Deal gegossen werden sollte", verriet Smith.

Der Kabel-Anbieter sollte Jordan also die 15 Millionen Euro zahlen, damit er das Werbegesicht der Hotelkette werden würde. Der Plan dahinter: Dieses Geld würde offiziell nicht den Salary Cap betreffen. Mit den offiziellen zwölf Millionen wäre das Gesamtgehalt dann auf 27 Millionen Dollar angestiegen.

