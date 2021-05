HSV: Jonas Boldt erklärt Freistellung von Daniel Thioune und dessen Nachfolger Horst Hrubesch

"Laufen große Gefahr, von unserem Weg abzukommen"

Warum die Hanseaten zu einem so späten Zeitpunkt den Trainer wechseln, erklärte Sport-Vorstand Jonas Boldt auf einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz so: Man habe festgestellt, dass "die Dynamik in den letzten Tagen deutlich schneller und dramatischer geworden ist. Wir laufen große Gefahr, von unserem Weg abzukommen. Das wollen wir nicht und das werden wir nicht."

Die Negativserie zuletzt sei "nicht spurlos" an Thioune vorbeigegangenen, sagte Boldt. "Wir haben gesehen, dass sich alle wehren, auch wenn es auf dem Spielfeld vielleicht nicht immer so aussah. Das hat dazu geführt, dass die Beziehung zwischen Trainer und Spielen immer mehr gewackelt hat und dass sich viele Dinge verselbstständigt haben."

Spieler und Trainer nicht mehr auf einer Linie

"Das ist all in!" Ist Hrubesch die letzte HSV-Chance?

Zur Überzeugung, es doch noch mal mit einem neuen Mann an der Seitenlinie zu versuchen, kam Boldt erst nach dem 1:1 gegen den Karlsruher SC - dem fünften sieglosen Spiel in Folge

"Vor dem Spiel hat Thioune bewusst gesagt, er geht 'All In' - und wenn dann so ein Spiel rauskommt...", sagte der HSV-Chef. "Man hat ihm angemerkt hat, wie angeknockt er ist. Mit zwei Tagen Abstand - auch wenn ich nach wie vor überzeugt bin, dass er ein richtig guter Trainer ist - kam die Feststellung, dass die Distanz zwischen ihm und den Spielern viel zu groß ist und wir in Gefahr laufen, dass die Saison einfach austrudelt. Damit würden wir auch für den weiteren Weg viel zu viel kaputt machen."