TV-Quote: Aus der Bayern-Frauen sorgt für Sport1-Saisonbestwert

Das bittere Halbfinal-Aus der Fußballerinnen von Bayern München hat dem übertragenden Sender Sport1 in der Einschaltquote den Saisonbestwert in der Frauen-Champions-League beschert. Bis zu 780.000 Zuschauer*innen sahen am Sonntagnachmittag die 1:4 (1:2)-Niederlage des Bundesliga-Spitzenreiters beim FC Chelsea, der Schnitt lag laut Sport1 bei 580.000.