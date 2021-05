UFC: Jiri Prochazka mit irrem K.o. - Titel und Mega-Kampf winken

Auf spektakuläre Weise beendete der Tscheche Jiri Prochazka den Hauptkampf von UFC on ESPN 23 in der Nacht zum Sonntag in Las Vegas: Mit einem Spinning Back Elbow, einem Ellbogenschlag aus der Drehung, holte das 28 Jahre alte Halbschwergewicht seinen an der Käfigwand in die Enge getriebenen Kontrahenten Dominick Reyes von den Beinen.