Dota 2 Item Guide: Battle Fury - Farmen wie die Großen

Battle Fury ist das Farming Item für viele Helden. Holt es euch so früh wie möglich! In unserem Dota 2 Item Guide verraten wir alles rund um das Dota 2 Urgestein.

Eines der ältesten Items im Spiel ist das Battle Fury. Es wurde zeitgleich mit der Veröffentlichung von Patch 4.0, im Jahr 2004, zu Dota Allstars (Dota 1) der damaligen Warcraft 3 Mod hinzugefügt. Natürlich gab es mehrere Anpassungen über die Jahre, aber am Grundprinzip wurde nichts geändert: Schaden, Regeneration, Cleave. Für Farmgeschwindigkeit gibt es in Dota 2 so gut wie keine besseren Items, deshalb wird es auch so oft gebaut. Wir fangen also mit den Stats an: