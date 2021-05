Eintracht Frankfurt: So arbeitet der neue Sportvorstand Markus Krösche

Krösche schenkt Mitarbeitern viel Vertrauen

Krösche setzt bei seinen Mitarbeitern auf Kommunikation, Offenheit – und eine lange Leine: "Jeder ist in seinem Bereich dafür auch verantwortlich. Sie bekommen von mir das Vertrauen, die Dinge so anzugehen, wie sie es haben möchten. Jeder hat die Möglichkeit, frei zu gestalten."

Größere Entscheidungen werden im Team besprochen, ansonsten sollen sich auch die Mitarbeiter in ihren Bereichen weiterentwickeln: "Für mich ist es so, dass ich versuche, Mitarbeitern Vertrauen zu geben. Aus Vertrauen und Verantwortung entsteht Motivation und darüber Identifikation und darüber wiederum Weiterentwicklung." Ben Manga etwa, der vom Chefscout zum Direktor Profifußball befördert wurde, kann davon profitieren.

Eintracht hofft auf eine Ära mit Krösche

Für Krösche, der bei Leipzig unter anderem auch für die Transfers von Angelino und Dani Olmo verantwortlich zeichnete, ist es das optimale Umfeld, um einerseits den nächsten Schritt in der eigenen Entwicklung zu gehen. Andererseits weiß er sich in einem gut geführten Klub, dem er beim Versuch der weiteren Etablierung in der Spitzengruppe helfen kann. Bei der Suche war den Verantwortlichen nach SPORT1-Informationen daher auch wichtig, dass die Arbeit in Frankfurt nicht nur als Projekt verstanden wird. Im Optimalfall soll eine lange Ära geprägt werden.