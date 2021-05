Matthäus: Rummenigge und Völler sollen an DFB-Spitze

Lothar Matthäus will seine früheren Teamkollegen Karl-Heinz Rummenigge und Rudi Völler an der Spitze des krisengeplagten DFB sehen.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus will seine früheren Teamkollegen Karl-Heinz Rummenigge und Rudi Völler an der Spitze des krisengeplagten Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sehen.

"Es wird Zeit, dass der größte Fußballverband der Welt von jemanden angeführt hat, der aus dem Fußball kommt", schrieb Matthäus in seiner Kolumne auf skysport.de: "Und darum lautet mein großer Wunsch, dass Karl-Heinz Rummenigge oder Rudi Völler auf Keller folgen. Am liebsten wären mir beide. Rummenigge als Präsident und Völler als Vize."

Nach Ansicht von Matthäus ist DFB-Präsident Fritz Keller "am Ende". Aber nicht nur der. "Die komplette DFB-Spitze muss ausgetauscht werden. Präsident, Vize, Generalsekretär und alle, die zum aktuellen System dazugehören", schrieb der 60-Jährige: "Das Bild, dass unser Verband seit Jahren, aber vor allem in der jüngsten Vergangenheit abgegeben hat, ist zum Schämen und gipfelt aktuell im Eklat um einen Nazi-Vergleich und die darauffolgende Posse."

Matthäus: Das spricht für Rummenigge und Völler

Am Sonntag hatten die Chefs der Landes- und Regionalverbände Keller nach einem zweitägigen Krisengipfel in Potsdam zum Rücktritt aufgefordert. Auch Generalsekretär Friedrich Curtius, der als Widersacher Kellers in einem Streit in der Verbandsführung gilt, wurde das Vertrauen entzogen. "Das Elend muss ein Ende haben. Wir haben uns lange genug schämen müssen", kommentierte Matthäus den desolaten Zustand an der DFB-Spitze.